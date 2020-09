Addio al regista ceco Jiri Menzel (nella foto), esponente di punta della «Nová Vlnà» la Nouvelle Vague sperimentale cinematografica della Repubblica Cecoslovacca degli anni 60. È morto a Praga all'età di 82 anni, sabato scorso circondato dalla sua famiglia, come precisato dalla moglie Olga su Facebook. Era nato a Praga il 23 febbraio 1938.

Menzel ha messo in scena una Boemia perduta, il gusto della vita degli abitanti di piccoli villaggi che poco si curavano delle grandi pianificazioni del socialismo reale e del fragore della storia che passava loro accanto, in film esemplari per la perfezione e la classicità del racconto cinematografico. Ha vinto nel 1967 il premio Oscar con «Treni strettamente sorvegliati» e nel 1990 l'Orso d'oro al Festival di Berlino per «Allodole sul filo», oltre a ottenere numerosi altri riconoscimenti a livello internazionale.

Diplomato nel 1962 alla Famu, la scuola di cinema di Praga, Menzel si mise in luce con un cortometraggio, «La morte del signor Baltazar» (1965) contenuto in «Perline sul fondo», manifesto della Nová Vlnà realizzato da un gruppo di giovani registi appena usciti dalla scuola. Menzel arrivò al successo internazionale con «Treni strettamente sorvegliati» (1966): ambientato al tempo dell'occupazione nazista, è il racconto dell'infatuazione per un'attricetta da parte di un giovane ferroviere che resta ucciso mentre cerca di far saltare un treno tedesco; introducendo il tema del sesso e passando dalla commedia alla tragedia con grande talento e perizia tecnica, il film sovverte gli stereotipi fino ad allora codificati nel cinema sulla Resistenza. Infatti, dopo l'ingresso dei carri armati a Praga nel 1968 e la conseguente normalizzazione, il regista si trovò nella lista nera e non poté più lavorare per alcuni anni. Per poter riprendere l'attività dovette rinnegare il passato (ma si rifiutò di restituire l'Oscar) e realizzò così film che con sottile ironia esageravano il tono delle tematiche socialiste. In «La tonsura» (1981), che lo ha riportato alla ribalta internazionale, restano il gusto del gioco sessuale e della provocazione, alleggeriti però di valenza politica e di ogni sberleffo al potere.

Ancora con Hrabal Menzel ha realizzato poi «La festa dei bucaneve» (1984) e «Il mio piccolo dolce villaggio» (1985): nomination all'Oscar nel 1986.

