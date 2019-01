Morto il chitarrista Steve Ripley, suonò con Bob Dylan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il cantante e chitarrista statunitense Steve Ripley, bandleader dei Tractors, è morto nella sua casa di Panwee, in Oklahoma, all'età di 69 dopo una lunga battaglia contro un tumore. L'annuncio della scomparsa, avvenuta giovedì scorso, è stata data da un portavoce della famiglia. Ripley fondò i Tractors nel 1988 e il gruppo pubblicò l'omonimo album del debutto nel 1994, vincendo un doppio disco di platino e portando al successo la band con la hit «Baby Likes to Rock It». I Tractors sono stati nominati per due volte ai Grammy Award nella...