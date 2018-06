Morto Giorgio Mazzega fotoreporter di razza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LUTTOVENEZIA È mancato ieri dopo una sofferenza durata oltre sette mesi Giorgio Mazzega, bravo fotoreporter che con i soci Gianfranco e Matteo Tagliapietra ha coperto con l'agenzia Interpress i servizi fotografici per la Nuova Venezia, fin dal 1984, anno della prima pubblicazione. Lui era entrato nel 1981 nella bottega di Gianfranco, fotografo già affermato, che lo aveva tirato su come un figlio. Tutti lo ricordano con la sigaretta in bocca e la battuta sempre pronta fuori dal negozio ai piedi del ponte delle Becarie. Negozio che, proprio...