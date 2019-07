Morto George Hilton, icona degli spaghetti western

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LUTTOEra un bell'uomo e dunque perfetto, anche per quella sua carnagione scura e le sue origini sudamericane, per indossare l'abito da cowboy in uno spaghetti western o per vestire i panni di un eroe messicano come Zorro.Jorge Hill Acosta y Lara, noto ai più come George Hilton, è morto domenica notte a 85 anni in una clinica romana. Nato a Montevideo, Uruguay, il 16 luglio 1934, l'atletico attore, alto 1,85, ha attraversato il cinema italiano di genere con grande disinvoltura interpretando da Tresette ad Alleluja, da Sartana a Zorro fino al...