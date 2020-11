IL RITRATTO

«A «Venezia è maestra di vita, e ti insegna parecchie cose: la calma, l'attesa, la visione, la scienza dell'osservazione ». Queste parole dedicate alla città lagunare, tratte da un documentario di Elia Romanelli, sono del maestro Franco Renzulli, tra le anime pittoriche di Venezia, morto lunedì notte, a seguito di complicazioni mediche. Non pochi i richiami a Venezia, città che gli ha dato le origini nel 1945. Difficile però, per certi versi, ricondurlo pienamente nel contesto veneziano: fu infatti un viaggiatore vero, capace di esplorazioni interiori nei più diversi luoghi, lasciando sempre il segno nel suo lavoro. Non ancora ventenne, si recò in Danimarca: qui incontrò i componenti di un complesso musicale senegalese, che raggiunse pochi anni dopo. Dagli anni Sessanta ai Novanta la definitiva affermazione, con importanti esposizioni a Venezia, Milano e Roma, poi in Danimarca, a Stoccolma, a Praga, Vienna, e nel Dakar. Ulteriore forza al suo lavoro è legata ad una scoperta: gli Stati Uniti. Nelle sue tele le due realtà conviveranno, a partire da suggestioni e memorie, in reciproci rimandi ed emozioni. Finché lo ebbe, Franco Renzulli riceveva volentieri nel suo studio alla Giudecca, alla Casa dei Tre Oci, o in quello delle Zattere; si intratteneva volentieri anche al ristorante Al Colombo, alle cui pareti sono appesi suoi importanti lavori, legato da grande amicizia con Sandro Stanziani e, alla scomparsa di quest'ultimo, al figlio Domenico. In ogni tavolo campeggia un piatto decorato da Renzulli. Con loro, sedeva spesso anche il più giovane artista Stefan Popdimitrov, che addolorato ha dato ieri per primo la notizia sui social: «Per me è stato quasi un padre - ricorda - e il mio cruccio è quello di non aver portato a compimento il suo ritratto, come avevamo stabilito!. Franco Renzulli risiedeva al Lido di Venezia con la moglie. I funerali si terranno venerdì 20 alle 10 presso il cimitero nell'Isola di San Michele.

Riccardo Petito

