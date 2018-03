Morto a casa, Moraglia: «Riflettere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Il caso del professore di matematica Lelio Baschetti, ritrovato mummificato dopo 7 anni nella sua casa a Santa Marta, ha stupito e commosso la città e non ha lasciato indifferente il patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Ieri, a margine della tavola rotonda su Giovani e lavoro 4.0 al liceo classico Franchetti di Mestre, il patriarca ha affrontato l'argomento: «Il fatto che nessuno se ne sia accorto prima ha detto Moraglia pone il tema delle relazioni umane in una società della comunicazione dove di per sé ci si può contattare...