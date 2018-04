MORTE MISTERIOSA VENEZIA C'è il via libera della Procura alla sepoltura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MORTE MISTERIOSAVENEZIA C'è il via libera della Procura alla sepoltura di Stefano Carta, il 37enne rinvenuto cadavere una settimana fa esatta in rio di San Martino in circostanze misteriose. «Non abbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali, ma alla nostra richiesta ci è stato confermato in Comune», spiega il fratello Ennio dalla casa dei genitori, a Mogliano Veneto. Il pm non ha disposto l'autopsia, ma solo l'esame esterno sulla salma che in questi giorni è stata custodita nell'obitorio dell'ospedale Santi Giovanni e Paolo. La famiglia,...