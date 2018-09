Morta a 93 anni Katyna Ranieri l'unica italiana che cantò agli Oscar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La cantante Katyna Ranieri, vedova del compositore Riz Ortolani, è morta l'altra notte a Roma. Aveva 93 anni matrimonio con Ortolani, nato a Pesaro e deceduto nel 2014. Lascia la figlia Rizia e il figlio Enrico. I funerali mercoledì 5 settembre alle 15:30 nella Basilica di Santa Maria in Montesano (Chiesa degli Artisti) in Piazza del Popolo. La famiglia invita i partecipanti ad evitare abiti a lutto. Katyna Ranieri e Riz Ortolani sono stati compagni di vita e di arte, in un sodalizio amoroso e musicale. Lei, nata a Follonica, seconda...