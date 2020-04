IL COMPLEANNO

«My name is Giovanni Giorgio but everybody calls me Giorgio».

«Mi chiamo Giovanni Giorgio ma tutti mi chiamano Giorgio». Sono pochi quelli che possono permettersi di raccontare una biografia lunga diversi decenni in dieci parole (nove in italiano). Giovanni Giorgio Moroder oggi compie ottanta anni. È uno dei musicisti italiani di maggior successo della storia e anche dei più influenti. È lui che, negli anni 70, ha trasformato l'elettronica musicale da elemento sperimentale in suono globale.

Un suono ormai impresso nella memoria collettiva che non smette di essere celebrato: non è un caso che due dei suoi discepoli più entusiasti, Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, meglio noti come Daft Punk lo abbiano celebrato con un brano che fa parte di «Random Access Memories» (l'album pluri milionario con «Get Lucky»): il brano si intitola «Giorgio by Moroder», che contiene un monologo in cui il musicista italiano racconta la sua vita e la sua carriera.

Una traiettoria esistenziale che comincia ad Ortisei e attraverso la Germania conquista il mondo e che, grazie a una condizione fisica invidiabile e una lucidità assoluta, gli permette ancora di oggi di divertirsi andando in tour come dj, alternando i suoi set con ospitate dove racconta la sua storia.

GLI INIZI

Una storia che passa per studi da geometra a Bolzano e dagli sfortunati tentativi di fare il cantante con il nome d'arte Giorgio o anche George: nel 1970 è anche passato per il Cantagiro con il brano «Looky Looky». La vera svolta nella vita di Giovanni Giorgio è stata trasferirsi in Germania, prima a Berlino, città laboratorio e poi a Monaco dove, in un sottoscala, fonda il suo studio, «Musicland», destinato a diventare una Mecca musicale.

Sono due le intuizioni che lo portano nel mito: decidere di fare un passo indietro rispetto alla carriera di cantante e intuire che l'elettronica era il futuro. Stimolato dall'arrivo sulle scene dei Kraftwerk, Moroder trasforma il suo studio in una campionario di strumenti elettronici che ha pochi eguali.

L'incontro decisivo è con una cantante americana che viveva in Germania: Donna Summer. Un incontro fatale per tutti e due: prima l'album «Lady of the night», poi, nel 1975, «Love to love you Babe». È il primo clamoroso successo.

DONNA SUMMER

Nel 1977 il trionfo definitivo: «Love To Love You Babe», una combinazione esplosiva di sintetizzatori e drum machine con la voce sensualissima di Donna Summer che fa ballare il mondo con una temperatura erotica incandescente.

Questa musica diventerà la disco music e segnerà in modo indelebile un'era. Inevitabilmente il cinema gli spalanca le porte. E anche qui è un trionfo: nel 1979 vince il primo premio Oscar per la colonna sonora di «Fuga di mezzanotte». Di statuette ne arriveranno altre due, entrambi per la miglior canzone: prima «What a feeling» di Irene Cara da «Flashdance» nel 1984 e poi, nel 1987 per «Take My Breath Away» dei Berlin da «Top Gun».

Ma sue sono le colonne sonore di film che hanno segnato gli anni 80: «American Gigolò», «Scarface», «La storia infinita», compresa la discussa e discutibile rilettura di «Metropolis» di Fritz Lang realizzata con i Queen. Nel suo curriculum ci sono anche le musiche per le Olimpiadi di Los Angeles e Seul e anche la super famosa «To Be Number One» che, tradotta in italiano da Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, è diventata «Un estate italiana», la canzone di «Italia 90».

Oggi Giovanni Giorgio Moroder è Commendatore della Repubblica (il riconoscimento gli è stato conferito da Carlo Azeglio Ciampi), e si può godere la condizione di mito visto la sua collaborazione con i Daft Punk, fa tour come dj e si ritrova in libreria i tre Oscar e decine di dischi di platino e farsi una bella risata guardando il video di «Looky Looky», la storia dell'uomo che non sapeva ballare e ha inventato la dance.

R.G.

