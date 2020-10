Sarà Morgan nello spettacolo L'ultimo dandy, un omaggio a Philippe Daverio tra musica e racconto, una sorta di ricordo di un maestro e un amico indimenticabile a chiudere oggi, alle 21.45, la seconda edizione del Festival delle Idee accolto all'M9, il Museo del Novecento di Mestre. Proprio lo scorso anno i due si erano esibiti assieme in modo inatteso sul palco di M9, alla prima edizione del festival. Fu una delle ultime apparizioni di Daverio che è scomparso giusto un anno fa.

Tra gli ospiti di oggi del Festival delle Idee ci saranno anche Daniele Vicari (alle ore 18 in auditorium) e la sua visione di futuro che prende forma attraverso il cinema, Patrizio Roversi e l'idea di viaggio immaginario etico e sostenibile, Eliana Liotta, divulgatrice scientifica, con un focus sul rapporto uomo-ambiente quale punto di partenza per il rinnovamento e Emilia Costantini, giornalista e critica teatrale, con una sua personale visione di rinascita attraverso il cinema, la cultura, il teatro. La visione imprenditoriale sarà rappresentata da Lorenzo Sironi, Managing Director Italian Icons Campari Group, e Margherita Amarelli, direttore commerciale e marketing Liquirizia Amarelli.

Gli eventi con Patrizio Roversi e Morgan saranno trasmessi anche in diretta streaming sulle pagine Facebook del Museo M9 (https://www.facebook.com/M9museum) e del Festival delle Idee (https://www.facebook.com/festivalidee).

