CONCERTI

«Spero che More than Jazz possa rappresentare un evento memorabile per Udine. In questo momento segnato dalla situazione contingente legata alla pandemia, l'unica cosa che non si doveva fare è smorzare la cultura o addirittura spegnerla. Questa rassegna consente proprio di allontanare questo rischio e porta la musica nel cuore della città». Questo il commento dell'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, durante la presentazione di More Than Jazz. Il festival animerà dal 9 luglio al 27 agosto i giovedì sera in piazza Libertà a Udine e i concerti si terranno tutti alle 21.30. L'apertura della rassegna è affidata all'Hammond Trio, composto dal percussionista e batterista friulano UT Gandhi, affiancato da Nevio Zaninotto (sassofono tenore e soprano) e da Rudy Fantin (Hammond Organ, Fender Rhodes MK I). Il 16 luglio la scena è per il gruppo formato Emanuele Filippi, pluripremiato pianista udin\ese emigrato a New York, Jure Pukl, sassofonista sloveno annoverato tra i principali esponenti del sax tenore in Europa, Marco D'Orlando e la danzatrice Camilla Isola. Un'irresistibile, energetica band, The Dixieland Stumblers, capitanata da Daniele D'Agàro, sarà protagonista il 23 luglio con un repertorio dedicato alla musica degli anni 1920/30, da New Orleans a Chicago. Il 30 luglio sarà la volta del Malafede Trio capitanato dal bassista Federico Malaman. La voce soul di Chiara Luppi, sarà invece a Udine il 6 agosto con Tu Soul Jazz 5et. Creativi sperimentatori, compositori e arrangiatori di grande estro ed abili galvanizzatori di platee, Mauro Ottolini (trombone) e Francesco Bearzatti (sassofono), accompagnati dall'organista Oscar Marchioni e dal batterista Paolo Mappa, saranno ospiti del festival il 13 agosto. Un grande Tribute to Michael Jackson Prince e Earth, Wind & Fire sarà quello dedicato, il 20 agosto, dall'Udine Jazz Ensemble del Conservatorio Tomadini di Udine. Finale da non perdere, il 27 agosto, quando a calcare la scena sarà il trio Brunotwix formato da Carolina Bubbico (voce), Claudio Filippini (pianoforte e tastiere) e Filippo Bubbico (batteria ed elettronica). Un progetto nuovo che vede la collaborazione di tre artisti tra i più apprezzati della scena musicale internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA