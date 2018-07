Morcheeba, al via i Suoni di marca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUSICARome Wasn't Built in a Day è il brano che ha da sempre segnato il rapporto speciale tra l'Italia e i Morcheeba, la band di punta della programmazione del festival Suoni di Marca, in corso in questi giorni sulle mura di Treviso. Questo e molti altri brani della storica band britannica non mancheranno lunedì 30 luglio, quando i Morcheeba saliranno sul main stage del festival trevigiano, scelto come tappa del loro tour nelle maggiori città europee. La band, guidata dalla cantante Skye, proporrà il nuovo album, Blaze away, uscito il 1...