VENEZIA (m.cr.) Morato Pane mette in forno Pandea e punta a superare i 260 milioni di fatturato sviluppandosi ancora sull'estero.

Il gruppo vicentino, che nella primavera scorsa aveva comprato la trevigiana Roberto, ora ha acquisito da Granarolo il ramo d'azienda specializzato nella produzione e commercializzazione di prodotti da forno con e senza glutine. Pandea, che opera a Parma dal 1946, era stata acquisita nel 2016 da Granarolo a un'asta fallimentare indetta dal Tribunale di Verona. Nel 2019 ha registrato un fatturato di 12 milioni, oltre 10 milioni realizzati all'estero, in particolare in Francia e Inghilterra. Morato Pane ha un fatturato consolidato di circa 250 milioni, oltre il 30% registrato fuori dall'Italia. E proprio il mercato internazionale sarebbe l'obiettivo di sviluppo nei prossimi anni del gruppo vicentino controllato dal fondo Aliante e ancora partecipato dalla famiglia storica.

«Questa importante acquisizione - dichiara Stefano Maza, Ad Morato - rappresenta per la nostra azienda un'ulteriore apertura allo sviluppo del business internazionale, che già oggi rappresenta oltre il 30% del fatturato. L'operazione è stata chiusa in collaborazione con la Armando De Angelis, guidata da Paolo Pigozzo, ex direttore generale di Pandea, permettendoci così di capitalizzare il suo know-how nel mercato senza glutine, estendendo la presenza a nuove categorie di prodotto rispetto a quelle che oggi il gruppo presidia grazie alla partnership con Orva». Morato rappresenta oggi il secondo player nel mercato del pane industriale in Italia e in Spagna, presidiando il mondo dei prodotti a marchio grazie alla partnership con Luigi Bravi della Orva di Bagnacavallo (Ravenna). Considerando sia il business a marca che le private label, in Italia il gruppo detiene una quota di mercato a volume di oltre il 30% sui pani industriali e del 10% nel segmento dei grissini.

«L'operazione dichiara Gianpiero Calzolari, presidente del gruppo Granarolo rientra nel nuovo piano industriale volto a recuperare profittabilità attraverso una focalizzazione sul mercato del latte e dei derivati che prevederà anche acquisizioni». Gruppo Granarolo comprende due realtà diverse e sinergiche: una cooperativa di oltre 600 allevatori produttori di latte - Granlatte - e una società per azioni - Granarolo - che trasforma e commercializza il prodotto finito e conta 14 siti produttivi in Italia e 8 all'estero per un totale di 2.772 dipendenti. Il 77,48% del gruppo è controllato dal consorzio Granlatte, il 19,78% da Intesa Sanpaolo, il restante 2,74% da Cooperlat. Nel 2019 ha realizzato un fatturato di oltre 1,3 miliardi.

