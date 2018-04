Morandi all'Arena: «Il segreto? Non scordo le mie origini semplici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA«Due mogli, entrambe venete. E poi centinaia di spettacoli un po' ovunque in giro per il Veneto. Capito molto spesso da quelle parti e mi fa piacere constatarlo: si vede che mi vogliono bene e che io voglio bene ai veneti». Dopo Jesolo, Conegliano e Padova, il 25 aprile toccherà all'Arena di Verona fare da cornice all'abbraccio tra il cantante bolognese Gianni Morandi (73 anni) e i suoi fan del Nordest. Una cornice d'eccezione, per una serata «speciale». La prima parte della sua ultima avventura live, d'amore d'autore, partita...