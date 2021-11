Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL MONITOVENEZIA Come temevo i lavori per la basilica non saranno a breve conclusione. Non può essere tranquillo, e non da ieri a dire la verità, il patriarca Francesco Moraglia per la protezione della cattedrale mentre in città torna ad affacciarsi l'acqua alta e il Mose ieri è stato risollevato. Tutti coloro che vogliono bene a Venezia, alla basilica, alla vita comune, sono un po' preoccupati. Attendiamo che il Mose possa rendere...