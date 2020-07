Monopattini elettrici

Due pesi

e due misure

Aumentano gli incidenti che vedono coinvolti i monopattini elettrici. La notizia sembra quasi scontata vista la loro enorme diffusione sulle nostre strade e la silenziosità che li rende quasi invisibili. Inoltre la disinvoltura con cui i conducenti di questi mezzi affrontano incroci, rotonde, strisce pedonali, ecc. è disarmante. I monopattini elettrici sono comodi perché si possono caricare in macchina e una volta parcheggiata l'automobile permettono di raggiungere qualunque luogo della città in pochissimo tempo. A differenza delle biciclette elettriche che sono pesanti e ingombranti. A proposito di queste ultime, ricordo qualche anno fa la messa al bando delle bici elettriche dotate di acceleratore che si diceva fossero equiparate agli scooter. Bici che avevano in tutto e per tutto le stesse caratteristiche dei monopattini di oggi, solo un po' più comode perché si stava seduti. Quando si dice due pesi due misure.

Lino Renzetti

Europa

Le ragioni

dei paesi del Nord

Molte volte ho criticato l'Europa come quando ad esempio le ONG battenti bandiera tedesca o olandese ci scaricavano (e continuano a farlo) migliaia di clandestini, o come quando la gendarmeria francese ci trattava alla stregua di pezzenti, sconfinando come e quando volevano, l'Europa dell'abominio. Ora però vedendo la disputa fra Conte e il premier olandese Rutte, portavoce anche di altri paesi nordici, faccio molta fatica a non capire le ragioni degli stati del nord, i quali chiedono di ridurre i soldi a fondo perduto, e di aumentare i prestiti, naturalmente a usufruire maggiormente di questa montagna di soldi saranno, come sempre, i paesi del Mediterraneo, ma anche gli olandesi hanno avuto migliaia di morti, anche gli austriaci, anche i tedeschi e anche i belgi; ora, mettendosi nei panni del premier di uno di questi paesi, cosa dovrebbe rispondere ai suoi concittadini che vedono regalare fiumi di soldi all'Italia, mentre loro si risollevano e arrangiano da soli? Comprendo anche che Conte tenti di esportare in Europa il modello Italia, dove alcune regioni lavorano e producono, mentre altre prosciugano, spendono e sperperano, ma per fortuna (loro) e sfortuna (nostra) in Europa non è proprio possibile farsi mantenere vita natural durante. Secondo me sarebbe meglio darci da fare, e allo stesso tempo poi però essere durissimi come non mai quando ci scaricano l'incombenza di mantenere tutta l'Africa.

Riccardo Gritti

Economia

Malata per Covid

o con Covid?

Conte è a Bruxelles a chiedere aiuti per risollevare le sorti dell'Italia in crisi causa Covid. Ma è così? L'economia italiana è in crisi per il Covid o con il Covid? Nonostante tutti i governi dicessero che le cose andavano bene, tutti, italiani e stranieri davanti agli occhi avevano e vedevano cose completamente diverse. Un disastro sicuramente non affrontato dagli ultimi due governi, men che meno da quello attuale che con la finanziaria 2020 l'ha congelato rinviando tutto. Non ricordo alcun provvedimento in vigore dal primo gennaio tranne l'abolizione della flat tax per le partite IVA. Mi chiedo con quale faccia Conte vada in Europa a dire aiutateci siamo in crisi per il Covid. Nessuno gli crede e a ragione. No, da troppi anni l'Italia è gravemente malata e perirà non per il Covid, ma con il Covid. Il grave è che non accetta alcuna cura.

Claudio Gera

