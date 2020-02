L'ANNUNCIO

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha condiviso la proposta di nomina di Monique Veaute a Direttore Artistico del Festival dei due mondi di Spoleto. La 63esima edizione della rassegna culturale avrà luogo dal 26 giugno fino al 12 luglio 2020 e sarà l'ultima diretta da Giorgio Ferrara, che passerà il testimone nel 2021 alla Veaute. Promossa dal sindaco della città umbra, Umberto de Augustinis, la donna verrà ora presentata dallo stesso primo cittadino di Spoleto al Consiglio di Amministrazione del Festival dei due mondi per la nomina ufficiale.

ROMAEUROPA

Monique Veaute, 69 anni, è stata presidente e fondatrice della fondazione capitolina Romaeuropa arte e cultura e direttrice artistica dell'omonimo festival culturale, oltre ad essere stata amministratore delegato e direttore della Fondazione Pinault di Palazzo Grassi e Punta della Dogana a Venezia. «È una figura di grande prestigio e competenza, che nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di straordinaria importanza e rilievo», ha dichiarato il sindaco de Augustinis. «La condivisione del ministro Franceschini alla proposta di Monique Veaute conferma il valore del Festival di Spoleto nel panorama culturale internazionale e l'attenzione del Ministero nei confronti della manifestazione».

