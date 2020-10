IL SAGGIO

Per ricordare il ventennale della scomparsa di Carlo Cipolla, il Mulino ha ristampato un piccolo libro che raccoglie alcuni saggi su moneta (metallica), prezzi e civiltà mediterranea. Saggi brevi, precisa documentazione delle fonti dalle quali sono tratti i contributi e una scrittura piana, coinvolgente, spesso fulminante, con le note a fine testo per non appesantire la lettura. Qualche antico allievo di Ca' Foscari lo ricorderà quando negli anni Cinquanta insegnava storia economica.

Cipolla racconta che tra il V e X secolo, quando L'Europa Occidentale era piombata in uno stato barbarico, le obbligazioni convenute venivano pagate in natura, o su base opzionale (in moneta o in natura) o in una data quantità di moneta. Nota poi che il sistema di pagamento opzionale rispecchia una tradizione molto antica, dal barbiere si doveva pagare per la rasatura o 1 denaro d'argento o un sestario di grano. In pratica, era ben evidente la fondamentale distinzione tra misura di valore e mezzo di scambio. Mezzi di scambio erano talvolta monete metalliche, ma più spesso altre merci di ogni tipo: generi alimentari, spezie, stoffe, gioielli, animali.

DINAR E FIORINO

Lungo i secoli del Medioevo svettavano monete simili a quello che il dollaro è nei tempi moderni, una valuta internazionale per eccellenza, in grado di essere riconosciuta come mezzo di pagamento universale. Nei secoli parecchi tipi di dollari si sono succeduti nell'area mediterranea: dal bizantino nomisma, al mussulmano dinar, dal fiorino di Firenze per arrivare al ducato di Venezia. Una moneta d'oro del peso di 3,5 grammi circa che dal XV secolo divenne la moneta internazionale par excellence e quando nel 1497 Ferdinando e Isabella nel riformare il sistema monetario castigliano scelsero di coniare una moneta d'oro simile al ducato veneziano perché diffuso in vari regni ed è usato in tutti i contratti. Si spiega così il successo del ducato veneziano fino alla fine della Repubblica Veneta.

Accanto ai dollari, per gli scambi quotidiani si ricorreva alla moneta piccola della quale molti economisti dell'epoca suggerivano ad un principe di non battere moneta piccola più di quello che basta per l'uso del suo popolo e piuttosto scarsamente che con eccesso. Quindi convivevano due sistemi monetari, ciascuno con una propria area di circolazione sia d'affari, sia geografica, sia sociale che presentavano dinamiche diverse. Tema sul quale Cipolla assume un punto di vista del tutto eretico. Un libro piacevole che affronta con lievità temi molto complicati, come questo qui adombrato, ai quali si aggiungono la moneta fantasma (moneta di conto) e la storia dei prezzi e dei salari. Una ristampa opportuna per ricordare un grande storico!

Giorgio Brunetti

