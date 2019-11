CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Molto si è detto sull'anniversario della caduta del Muto di Berlino e giustamente si è sottolineato il valore quella svolta con l'affermazione della democrazia occidentale sul marxismo-leninismo. Meno si è parlato delle conseguenze della riunificazione tedesca, per altro temuta all'epoca da molti leader europei, ad iniziare da Margareth Thatcher le cui riserve, come ha ben spiegato Sergio Romano, erano più che fondate e, per molti aspetti profetiche. La Lady di Ferro aveva preconizzato come la riunificazione avrebbe portato non a una...