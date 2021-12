Si capisce presto come ai fratelli Manetti interessi soprattutto il risvolto mélo, l'audacia seduttrice di Eva (l'affascinante Miriam Leone), qui riassunta in riverberi quasi hitchcockiani, che sembra quasi conquistare del tutto la scena, più che quella delinquenziale di Diabolik (un Luca Marinelli fortunatamente controllato), che fa sfoggio di abilità e personalità cangianti. I Manetti sono altrettanto arditi nel togliere al film l'istinto dell'azione, il fracasso dei giorni nostri, senza confezionare necessariamente un'opera vintage, ma calata in un tempo sospeso, indeterminato. Così si torna certo a quell'immaginario anni '60, attraversando l'operazione che ne fece Mario Bava più di mezzo secolo fa (qui e là con accenni sintomatici nelle atmosfere), ma andando però in tutt'altra direzione. In un film che sembra mancare a lungo di ritmo (salvo la parte finale, ravvivata anche dagli split screen), tratto dall'albo a fumetti numero 3 delle sorelle Giussani, dove Mastandrea è un Ginko di pacata solidità morale, conta forse più il rosso del cuore che il nero del crimine, come la piattezza fumettistica, non sempre servita al meglio da scelte registiche azzeccate, più di adrenaliniche imprese malavitose. (adg)

