VENEZIA Gli studenti si sono iscritti alle università veneziane, proprio come negli anni scorsi, nonostante il Covid: Ca' Foscari ha pure registrato un aumento di matricole, Iuav ha confermato i suoi corsi a numero chiuso. Ma gli universitari che sono tornati ad animare la vita di Venezia sono decisamente meno. Causa pandemia, una parte delle lezioni sono state trasferite online e molti studenti restano a casa. Difficile, in questo momento, quantificare il fenomeno. Tra i fuorisede, c'è chi ha posticipato l'arrivo a Venezia, mentre le residenze studentesche hanno ancora posti liberi. Ma l'impressione è che a mancare in città siano soprattutto i pendolari. Emblematico il caso della mensa Esu di Rio Novo: qui, un anno fa, si arrivava a servire mille pasti al giorno, ora si superano a stento i 300.

Un quadro in evoluzione, a fronte di una situazione incerta, per un indotto importante. Tanti gli universitari che erano soliti popolare Venezia. Dei circa 22mila iscritti di Ca' Foscari, oltre seimila provengono da fuori regione. Lo Iuav, con più di 4mila studenti, ne ha circa 1.600. Numeri che si traducevano anche in una significativa domanda di posti letto. Stando alle stime, più di 10mila. Un mercato che il lock down - con la sospensione delle lezioni in presenza - aveva praticamente azzerato. In queste settimane le università hanno riaperto i loro corsi, con lezioni in forma mista (in aula e online) e aule contingentate. Gli studenti sono tornati, hanno occupato le residenze e cercato alloggio nel privato. Ma c'è un calo, perché molti seguono online.

«La situazione è migliore di quel che avevamo immaginato - premette il presidente dell'Esu, Bruno Bernardi - Certo, non siamo tornati ai livelli precedenti». L'ente regionale per il diritto allo studio gestisce, direttamente o indirettamente, quasi 700 posti letto: 600 vengono assegnati ai vincitori delle borse di studio, gli altri erano destinati al mercato, per lo più alla mobilità internazionale. «I 600 sono stati tutti assegnati, anche se alcuni studenti ci hanno avvisato che arriveranno più tardi - aggiunge il direttore dell'Esu, Daniele Lazzarini -. Il restante è rimasto vuoto».

Altro caso, quello della nuova residenza di Santa Marta gestita da Camplus, che ha raggiunto il 90%: 600 posti occupati su 650. Nel 2019 le domande erano state 2.000, quest'anno 1.300. Effetto di questa incertezza. Quelli di Camplus si dicono comunque soddisfatti, anche rispetto all'esperienza di altre città, e hanno inaugurato il ristorante. Vuoti e pieni che vanno letti in un contesto in movimento. Nel mercato degli alloggi per studenti, quest'anno si sono inserite anche le affittanze turistiche rimaste senza clientela per il Covid. Tra i 150 e i 200 i posti letto che sono stati occupati così. Ma in sofferenza, forse anche per questa concorrenza, sono andate le residenze che fanno capo alla diocesi. Lo aveva già paventato, prima dell'estate, il referente del Centro pastorale universitario, Marco Zordan. «La convenzione tra università, Comune e proprietari di case non ci ha aiutato - conferma ora -. Il Comune doveva tenere conto di realtà come le nostre che fanno questa attività da sempre, senza scopo di lucro». Circa 600 posti, suddivisi tra 8 strutture, alcune in difficoltà. Il Ciliota non ha riaperto, la Domus Civica è occupata per un terzo. Meglio la situazione delle case del Cpu: San Michele a Mestre ha 6 posti liberi su 60, Santa Fosca 15 su 110. «Numeri con cui possiamo ancora fare i conti» continua Zordan.

Ma gli universitari non sono solo posti letti. E più in generale Zordan vede una «grande incertezza tra gli studenti. Non è chiaro come funziona il tutto, cosa accadrà in futuro». «Dal nostro punto di vista, vediamo che gli assegnisti bene o male partecipano ai corsi - aggiunge Lazzarini - ma è il pendolarismo che manca». Ed ecco la mensa di Rio Nuovo semivuota, che pone all'Esu anche un «problema si sostenibilità». Un altro elemento di incertezza tra i tanti.

