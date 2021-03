Molti dossier sul tavolo del nuovo governo. Alcuni particolarmente delicati che attendono decisioni rapide e dalle ricadute importanti. Il Presidente Draghi nel discorso programmatico aveva precisato che il ruolo dello Stato e il perimetro dei suoi interventi dovranno essere valutati con attenzione e aggiunto che compito dello Stato è utilizzare le leve della spesa per ricerca e sviluppo, dell'istruzione e della formazione, della regolamentazione, dell'incentivazione e della tassazione. Chiara impostazione programmatica. Nessuna gestione diretta o indiretta da parte dello Stato che ha invece il compito di favorire i processi di crescita o di ristrutturazione industriali, di essere, in generale, impulso per l'economia, salvaguardando l'interesse comune. Draghi, accoglie, altresì, un altro pilastro prioritario nel funzionamento dell'economia, la concorrenza, tanto da invitare l'Antitrust a presentare al più presto le sue proposte.

Se queste sono le sue linee guida, Draghi non può certo pensare di applicarle d'emblée. Sarebbe la miccia per far divampare polemiche a non finire, per non accennare a quanto potrebbe accadere in una maggioranza ampia ma naturalmente instabile. Draghi nella sua carriera professionale ha dimostrato grande pragmatismo, grande capacità di mediazione, doti che consentiranno di rispettare i principi indicati pur tenendo conto delle situazioni che si presentano e delle urgenze del momento. Qualcuno ha coniato questo slogan: stato dove si deve, mercato dove si può.

Prendiamo la questione Alitalia, nella quale sono stati per anni sperperati miliardi dei contribuenti. Il precedente governo aveva avviato un ulteriore salvataggio con la nascita di una NewCo, la Ita. L'obiettivo del governo Draghi è di presentare un progetto nuovo in grado di passare l'esame della Commissione sugli aiuti di stato che vuole discontinuità rispetto al passato. Si conta di arrivare al passaggio diretto di aerei e personale alla Ita coinvolgendo anche Leonardo e Poste. Allo stesso tempo si sta rivedendo l'assetto per adeguarsi alle previsioni riviste al ribasso del traffico aereo. Si intende partire con 45-48 aerei dando lavoro solamente a 4.500 dipendenti, lasciando tutti gli altri in carico alla gestione commissariale. Una cura dimagrante notevole tanto che nell'esecutivo si comincia a prevedere pensionamenti anticipati fino ad un massimo di 5 anni per assorbire il personale in esubero, oltre ad adeguati ammortizzatori sociali. Per ora non se ne parla ma penso che l'intenzione del Premier sarebbe quella di cedere presto la maggioranza della nuova Ita ad un altro vettore, la Lufthansa forse, consapevole che lo Stato dovrebbe essere facilitatore non certo gestore in un settore altamente competitivo.

Altra questione delicata è la rete nazionale integrata in fibra, frutto di un accordo politico della vecchia maggioranza. Ruolo centrale in questa operazione, come in altre, lo svolge la Cassa Depositi e Prestiti, oramai braccio operativo pubblico riconosciuto. Al riguardo, l'idea di Draghi, che collima con quella di Colao (che ha il coordinamento della strategia italiana della banda ultra-larga), è che, per puntare sul 5G, meglio avere delle reti in competizione rispetto al disporre di due reti che si fondono. Casi complicati come questo non mancano, Aspi, Ilva e così via. Auguriamoci che il modello Draghi funzioni contando sulla sua saggezza e pragmatismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA