Molière diceva: «Si possono amare le donne anche conoscendole». Amiamo Molière, abbiamo letto le sue commedie, commedie memorabili, destinate a sfidare i secoli, ma non siamo d'accordo con lui. Non siamo d'accordo con lui, innanzitutto perché ogni donna è diversa dall'altra, e conoscerle tutte è un'impresa disperata, e tanto tempo perduto.E poi, perché conoscere le donne? Prendiamole come sono e non cerchiamo di cambiarle, neanche in meglio. Stiamo piuttosto attenti che non siano loro a cambiare noi, arte in cui sono maestre. E senza...