Molestie, si dimette Martins direttore del NY City Ballet

NUOVO SCANDALOLincoln Center nella bufera: dopo la Metropolitan Opera, che ha licenziato il suo direttore emerito David Levine, lo tsunami molestie ha investito il mondo della danza. In conseguenza di varie accuse di abusi fisici, sessuali e verbali nei confronti delle sue étoile, il leggendario direttore artistico e coreografo danese Peter Martins ha lasciato il New York City Ballet. «Ho negato e continuo a negare di essere stato coinvolto in tali cattive condotte», ha tuttavia scritto l'ex stella del balletto, che era stato scelto...