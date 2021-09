Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Ritornare a Venezia è un sogno. Forse è la volta in cui mi sono emozionata di più. Abbiamo vissuto un incubo lungo quasi due anni. Ma forse la tempesta ti fa apprezzare ancora di più il sereno». La Lollo, la Magnani, ma soprattutto Sophia Loren, che interpreta nel cammeo di lusso in House of Gucci di Ridley Scott. Ma Madalina Ghenea ha anche la temperatura italiana. «Odio i social perchè non dicono la verità. È vero, mi piego...