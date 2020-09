IL COLLOQUIO

Dopo Il pianeta in mare, che ripercorre con empatia la storia di Porto Marghera, il padovano Andrea Segre torna a filmare Venezia. Molecole, il film di preapertura della Mostra, è figlio del lockdown che costringe il regista a rimanere per mesi alla Giudecca. «Stavo preparando il mio prossimo lungometraggio - racconta Segre - una storia di tre pescatori giudecchini che ereditano dal padre una casa e iniziano a dividersi su come utilizzarla: uno vorrebbe trasformarla in bed & breakfast per turisti, mentre gli altri». Bloccato nell'isola, inizia così a ripensare il suo rapporto con la città diventata solitaria, un fantasma urbano.

«Quel che più mi ha stupito in quei giorni è la Venezia dei manichini nelle vetrine dei negozi, il mondo tra Rialto e San Marco sempre stracolmo di turisti e in quel momento totalmente vuoto».

IL SILENZIO

Il lockdown, quindi, come una cartina di tornasole che ha mostrato, in un tempo annullato e in uno spazio sospeso.

Molecole non è solo un film sull'assenza, ma anche sulla presenza di altri fantasmi che vivono la città in modo resiliente. «Ci sono ancora abitanti che testimoniano un altro modo di abitare la laguna, l'acqua, le calli. Sono una specie di don Chisciotte senza però ideologia: non vogliono fermare un tempo che sembra, ed è, passato, ma sono solo felici di stare qui e non altrove. Non sono simboli, ma sono persone sincere come Gigi Divari che trova nella pesca l'equilibrio tra il ritmo della natura e la sua personale armonia; o come Elena Almansi, cresciuta dondolata dall'acqua e che nell'acqua della laguna vive facendone parte della sua vita; o come la coppia di giovani che per ragioni economiche possono permettersi di abitare in un piano terra che ad ogni alta marea è invaso dall'acqua che loro pazientemente ripuliscono senza però pensare di migrare in terraferma, ma solo sperando di traslocare in un piano più alto».

All'inizio del film, quando il film entra nel bragozzo-casa di Mauro Stoppa alle Vignole, sembra sentire però una certa lontananza da quel mondo di resilienti fuori dal tempo presente. «È vero dice Segre non sapevo se essere d'accordo o meno, se la loro era retorica nostalgica, una sorta di snobismo antimodernista. Poi ho capito: loro vivono la città, gli piace stare qui e vogliono viverci naturalmente e non artificialmente». C'è poi la Venezia del passato, quella del padre di Segre, una città che, da bambino padovano, il regista fatica allora a capire. «Mio padre è nato a Venezia, era un fisico-chimico che studiava i radicali liberi delle molecole. Si dilettava a filmare la città con la sua super8 e quei filmati mostrano il suo sguardo: la quotidianità, i ragazzini che d'estate si tuffano in rio, le regate dei primi anni Sessanta con sulle rive ad assistere un popolo e non degli spettatori. Era il suo sguardo e questo materiale visivo mi permette di stare ancora con lui».

Giuseppe Ghigi

