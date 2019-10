Mogliano, c'è il Trentino al Festival delle Regioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BONTÀ IN PIAZZATorna, e siamo già alla quarta edizione, il Festival delle Regioni, nel prossimo fine settimana, sabato 19 e domenica 20 ottobre, a Mogliano Veneto (Tv), in Piazza dei Caduti. Quest'anno tocca al Trentino affiancarsi a Marche, Toscana, Emilia Romagna e, ovviamente, Veneto padrone di casa. Il tutto grazie ad una sinergica collaborazione fra Comune di Mogliano, Slow Food Treviso, Coldiretti Campagna Amica di Treviso, e Pro Loco locale. Un evento il cui scopo è quello di mettere in mostra le tipicità regionali italiane nei...