Modelli di serie e avveniristici concept ecologici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE VETTUREMILANOCome accennato nell'articolo sopra (Citroën C4 Cactus, Hyundai Kona elettrica, Jaguar I-Pace), le case automobilistiche non hanno dimenticato il prodotto, come confermano i numerosi modelli presenti al Fuorisalone, espressione del presente e del futuro dell'automobile.Alla seconda categoria appartengono per esempio le concept car a guida totalmente autonoma, che sapendo fare tutto da sole possono rinunciare al volante, come l'Audi Aicon e la Renault Symbioz che si integra con la casa, fornendole energia quando serve,...