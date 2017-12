CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MODASarà un selfie tutto speciale, unico, quello che potremo farci scattare oggi, venerdì 1 dicembre, a Padova, per regalarci o regalare il ritratto dell'amicizia, quella vera, quella che non gioca con compromessi o scaramucce, quella che non ha i confini dell'opportunismo o del vantaggio: quella tra noi e il nostro cane.L'AMICIZIANel segno di questa amicizia disinteressata e reale tra noi e il quattrozampe di casa, FGF Industry, schierata da sempre sulla frontiera del bene da attuare in forme concrete, per il brand Blauer U.S.A ospiterà a...