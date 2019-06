Moda per lui: cappello di paglia un tocco di rosa, cravatta e gilet

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PITTI UOMOMetti un Grand Tour in piena regola però a rotte invertite: si parte dalla Puglia e si viaggia in cerca di paglia, quella che in estate concede il suo nome al capello di paglia immancabile, d'obbligo nel 2020 come è stato proposto nella vetrina internazionale di Pitti Uomo con la firma di Doria che da sola basta a concedere la cifra di lettura per il cappello più personalizzato. La paglia: tante paglie nel mondo e ognuna con caratteristiche che l'abilità del famoso cappellificio pugliese ha declinato secondo nuovi punti...