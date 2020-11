MODA

Con la scomparsa di Beppe Modenese (mancato novantatreenne il 21 novembre, nella sua casa di Milano) se n'é andato un mondo che poteva accettare il suo impeccabile modo: cordiale, mai cordialissimo, uno sguardo che doveva raccontare presenza prudente, mai troppo partecipata, ostentatamente guardinga, un'intelligenza vivace proiettata verso un unico obiettivo: il potere. Sempre legato a ruoli protagonisti, presenza immancabile nelle occasioni mondane - solo quelle giuste! - come firma ambita che nella moda offriva garanzie di successo, il nome di Beppe Modenese (nella foto) faceva manzonianamente spicciar tutti anche nel mondo dell'arte e della cultura frequentato con l'architetto Piero Pinto (compagno di una vita, scomparso recentemente). Dai posti di comando occupati aveva il potere di pollice verso o meno per uno stilista o un esordiente della categoria. Perfetto e cortese con i potenti che amava frequentare, distaccato, ostentatamente freddino (o gelido) con gli inutili che liquidava con la sufficienza di un re. Ministro della moda, ambasciatore della moda italiana: i titoli assegnati a Beppe Modenese, non solo in Italia ma nel mondo, sono l'attestato di una riuscita che da sola varrebbe una interpretazione romanzata.

Io lo conobbi negli anni Sessanta, quando partito dalla natia Alba (Cuneo) era approdato a Roma nel contesto della Rai che gli aveva affidato una rubrica di vetrine dell'abbigliamento. Il suo rapporto con la moda nacque allora: aspirante pi-erre che chiedeva appoggio al presidente della Camera Sindacale della Moda, Gianbattista Giorgini e poi al Segretario della nuova Camera Nazionale della Moda Italiana, Amos Ciabattoni, il Modenese degli anni Sessanta non portava ancora i famosi calzini rossi alla Balthus, eletti stabilmente nel suo guardaroba come segno di potere. Ragazzo piacevole, bell'uomo, elegantissimo, poca voglia di fare e molta di dirigere, si affiancò a Franco Savorelli, attivissimo pi-erre di successo, con il quale condivise operazioni di grande successo. (Circolava allora tra noi della moda il detto: Savorelli fa e Beppe vende quello che Franco fa... ). Il Beppe non ci sarà più a interpretare un tempo finito, non vedremo più la sua eleganza estrema, arma segreta per battaglie sommesse e vincenti, né il suo modo, quello stile che gli consentiva di essere e non essere, la voce volutamente sommessa per farsi ascoltare con più attenzione. Dalla porta della chiesetta sconsacrata, che con Pinto volle trasformare in abitazione originale e singolare a Venezia, in campo San Vio, non traspare più la luce che annunciava la sua presenza nel capoluogo lagunare, dove ha coltivato amicizie importanti e sincere.

Ciao Beppe, raffinato inventore di Beppe Modenese.

Luciana Boccardi

