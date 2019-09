MOBILITÀ VENEZIA Un'interrogazione per sapere quali siano i progetti e le

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOBILITÀVENEZIA Un'interrogazione per sapere quali siano i progetti e le intenzioni dell'amministrazione comunale in relazione all'area sulla rampa del Ponte della Libertà, ex distributore di carburante, da anni utilizzata dai pendolari per sosta e parcheggio di cicli e motocicli; area che il Comune di Venezia ha ottenuto in gestione dall'Autorità Portuale.A presentarla è stata la consigliera comunale Monica Sambo, la quale ha chiesto all'assessore competente, quello alla Mobilità, Renato Boraso, di relazionare in commissione. L'esponente...