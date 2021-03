MOBILITA'

VENEZIA Lunedì di fuoco, oggi, per i trasporti veneziani. Da mezzanotte a mezzanotte la città rimarrà paralizzata a causa dello sciopero nazionale e locale. E così, sebbene sarà sufficiente un po' di organizzazione, dato che le fasce pendolari (6.30-9.30 e 16.30-19.30) e i collegamenti con le isole saranno garantiti, i disagi non mancheranno. Le 24 ore di astensione dal lavoro sono state indette dal sindacato Sgb a livello nazionale per combattere l'astensione contro la violenza di genere, per il diritto a lavoro, salari e carriere senza discriminazioni, per una pensione dignitosa a 60 anni e per un welfare pubblico e universale. Sul piatto c'è la richiesta della salvaguardia dei diritti nel lavoro agile, della proroga della moratoria sui licenziamenti, della tutela della salute della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

In laguna si aggiunge quanto voluto dalle sigle sindacali unite per uno sciopero di tre ore. Dall'inizio della pandemia, infatti, la diatriba tra sindacati e azienda continua senza esclusione di colpi, culminata con la disdetta unilaterale della contrattazione di secondo livello. Alla decisione dell'amministrazione rispondono così i sindacati, che additano Avm di caricare su Actv costi impropri, scaricando sui lavoratori gli oneri economici. Nel frattempo, continuano le segnalazioni secondo cui in alcune fasce orarie, i mezzi sarebbero spesso affollati. (t.bor.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA