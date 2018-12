CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOBILITA'MESTRE È tornata la galaverna. E, oltre a creare problemi enormi all'aeroporto di Tessera, ha bloccato anche il tram per quattro ore ieri mattina dalle prime corse fino alle 10. Galaverna è il fenomeno che si verifica in presenza di nebbia e quando la temperatura dell'aria è inferiore a zero gradi centigradi, e crea depositi di ghiaccio in forma di aghi o superficie continua ghiacciata su oggetti esterni: in campagna fa quel bell'effetto di alberi imbiancati anche senza neve, in città blocca il tram perché il ghiaccio si forma...