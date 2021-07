Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MOBILITA' IN TILTVENEZIA Parcheggi pieni a Venezia, coda di auto di 15 chilometri in uscita da Jesolo, battelli da Punta Saabbioni e vaporetti in centro storico presi dassalto. Il martedì di tempo incerto, con lalternarsi di qualche goccia di pioggia e sprazzi di sole caldo, ha fatto sì che dalla tarda mattinata i turisti del litorale scegliessero Venezia. E così la polizia municipale ha di fatto chiuso Piazzale Roma deviando il, traffico...