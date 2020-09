LA RASSEGNA

Si è aperto con un concerto dedicato alle vittime del Covid-19 e a quanti si sono prodigati nei soccorsi il Mittelfest che da sabato scorso al 13 settembre è in svolgimento a Cividale del Friuli. Se il dolore si è manifestato con il Requiem di Mozart, la speranza per il futuro è venuta dalla Sinfonia Dal nuovo mondo di Dvorak eseguiti dalla FVG Orchestra diretta da Filippo Maria Bressan. Haris Pasovic, il direttore artistico alla conclusione del suo mandato triennale a Mittelfest, ha voluto Empatia come tema di questa edizione spostata da luglio a settembre e con tutte le limitazioni del caso.

IL PROGRAMMA

Nei primi giorni di festival a Cividale sono già passati spettacoli che hanno lasciato il segno: Alessandro Benvenuti ha debuttato col suo monologo Panico ma rosa dal diario di un non intubabile nel quale narra la sua esperienza durante il confinamento domestico: lo fa in maniera sorridente ma con una pietas di sottofondo. Maddalena Crippa ha offerto una lettura dai diari di Etty Hillesum, vittima della follia nazista, dai quai emerge un messaggio di amore e di luce. Una provocazione la video installazione Il Terzo Reich di Romeo Castellucci: pochi minuti che sembrano interminabili di bombardamento di segni e parole, che l'occhio non distingue più: simbolo di una democrazia che diventa totalitarismo.

ONLINE

Ieri altra realtà virtuale: quella dello spettacolo di Elio Germano tratto dal Mein Kampf di Hitler; in presenza, invece, l'omaggio a uno dei più significativi registi sloveni, Tomas Pandur con il suo Immaculata, un misto di linguaggio sacro e visionario sui dolori di Maria. Nel programma di oggi c'è tanta musica: dal violoncello di Michele Marco Rossi alla prima di The Greatest Show proveniente dall'Olanda. In Dannatamente libero di Sonia Antinori si intreccia la tradizione musicale e teatrale africana per comprendere cosa significhi ancora oggi avere la pelle nera; Muhammad dell'olandese Ikarai Ensemble racconta di Muhammad Alì, leggenda del pugilato. La pianista Gaia Chistiakova propone Appassionata con musiche di Beethoven e Stravinskij; torna in Friuli Emma Dante con il suo Misericordia, che afferma racconta la fragilità delle donne. C'è uno spettacolo italiano che da 22 anni gira ovunque per raccontare uno dei più odiosi eccidi della storia: Srebrenica di e con Roberta Biagiarelli. Con Il rovescio la danza degli Area racconta della convivenza sociale, mentre il violoncellista Giovanni Sollima inviterà a un viaggio in musica. Altri concerti saranno le Meditations di Valentina Danelon violino e Nicoletta Sanzin arpa; la narrazione teatral-musiale di Filippo Andreatta della tragedia di Stava (1985); Sconfinati un concerto sui mondi di frontiera con il Coro del Friuli Venezia Giulia; il concerto del Philharmonic String Quartet con le musiche immortali di Mozart, Haydn, Beethoven. Atteso Vinicio Capossela con il suo Pandemonium, mentre domenica il festival si concluderà con una produzione friulana: Giorgio Mainerio, un misteri furlan di Marco Maria Tosolini.

Nico Nanni

