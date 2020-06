Mittelfest si farà, anche se spostato da luglio a settembre, dal 5 al 13. E la giornata inaugurale vedrà in serata nel Duomo di Cividale un concerto in ricordo delle vittime del Coronavirus: l'Orchestra del Friuli Venezia Giulia eseguirà il Requiem di Mozart. È questo l'unico dato artistico emerso dalla conferenza stampa in streaming che il nuovo presidente di Mittelfest, Roberto Corciulo, ha tenuto ieri mattina, con il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. Quindi in attesa della presentazione a luglio del programma del festival firmato per il terzo anno da Haris Pasovic (nella foto) ancora forzatamente a Sarajevo, l'incontro è stato l'occasione per presentare la nuova governance del festival di Cividale. Sia Corciulo che i suoi ospiti hanno ribadito che riprogrammare, con tutti i limiti imposti dalla pandemia, il festival dal vivo significa dare un segnale di ripartenza secondo Fedriga. Quindi Mittelfest riparte ha ribadito Corciulo -: sarà al chiuso per evitare spese per allestimenti esterni che potrebbero essere climaticamente a rischio. Gli spazi previsti finora sono quelli del Teatro Ristori, delle chiese di San Francesco e di Santa Maria dei Battuti nei quali potranno entrare un numero limitato di persone: per questo saranno previste più repliche dei vari spettacoli. Intanto si continua a lavorare sul programma. Il tema sarà l'empatia. La risposta spetta agli artisti con i loro spettacoli. E a proposito di artisti, per l'80 per cento saranno italiani con una significativa presenza regionale. Intanto il ruolo di Mittelfest nel panorama culturale nazionale ed europeo è testimoniato anche dal nuovo riconoscimento che viene dalla Rai con Rai 5: dopo un primo speciale andato in onda a maggio, nei sabati 13, 20 e 27 giugno (ore 19,20) Rai 5 trasmetterà alcuni speciali dedicati alla grande musica: nell'ordine Ragazzi del 99 (il 13); la maratona Mittelfest, con i concerti di Martynas Levickis e della Dambo Auguevi Orkestar (il 20); Maraveis in Sfrese, omaggio alla musica e all'arte del Friuli (il 27). È inoltre a disposizione on demand, su Raiplay, il documentario Visionari, dedicato a Mittelfest e a Cividale, girato nel 2018.

Nico Nanni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

