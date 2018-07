Mittelfest, festival dal cuore d'Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FESTIVALCosa ci faccia Doro Gjat, giovane cantante rap delle montagne della Carnia abituato a esprimersi in friulano oltre che in italiano, sul palco nella serata d'apertura (ieri a Cividale) di un festival internazionale come il Mittelfest, se lo sono chiesti in molti tra pubblico colto e addetti ai lavori delle arti performative. Ce lo ha messo Haris Pasovic, barbuto signore distinto e gioviale di 57 anni, nato a Sarajevo, di professione regista teatrale e chiamato dai responsabili della rassegna a dare un'impronta fresca alla...