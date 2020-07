Cone Mittelfest dal 5 al 13 settembre, Cividale torna a pulsare all'insegna dell'Empatia. Questo il titolo scelto dal direttore artistico Haris Paovi (nella foto), alla luce dell'attuale momento storico. Musica, danza e teatro saranno declinati non solo su schemi tradizionali, ma anche su linguaggi tecnologici, multimediali e digitali.

Venticinque i progetti artistici in cartellone, con dieci prime assolute tra spettacoli inediti, grandi nomi e giovani promesse, con particolare attenzione agli artisti italiani (l'80% del totale), che si esibiranno in chiese, auditorium e teatri.

Si inaugura sabato 5 settembre con due opere che rappresentano due facce della stessa medaglia. Da un lato Il terzo Reich, performance con video installazione di Romeo Castellucci e sound di Scott Gibbons: segni, dall'altro lato, Alessandro Benvenuti in Panico ma rosa dal diario di un non intubabile: una delle prime drammaturgie emerse dal periodo Covid-19. La giornata inaugurale sarà incorniciata da un doppio appuntamento musicale: il mezzosoprano Valentina Volpe Andreazza con il gruppo Abdo Buda Marconi Trio. In serata, concerto della FVG Orchestra, diretta da Filippo Maria Bressan, con il Requiem di Mozart concludendo con la Sinfonia n. 9 Dal Nuovo Mondo di Dvoák.

La Storia sarà maestra di vita in due momenti di storytelling dedicati al totalitarismo. Srebrenica di Roberta Biagiarelli, nei 25 anni dell'omonimo genocidio bosniaco, e Deve trattarsi di autentico amore per la vita di Maddalena Crippa dai Diari 19411943 di Etty Hillesum: perpetrate (11 e 6 settembre). Sulla stessa scia, Segnale d'allarme (7 e 9 settembre) con Elio Germano in una trasposizione virtuale di una pièce tratta dalla traduzione italiana di Mein Kampf di Adolf Hitler, permettendo allo spettatore, attraverso visori, di ritrovarsi in prima fila immergendosi completamente nella vicenda, fino a confondere immaginazione e verità.

Spazio alla musica poi con Vinicio Capossela in Pandemonium e con il programma classico proposto dal Philharmonic String Quartet, rispettivamente il 12 e il 13 settembre; grande è l'attesa per due violoncellisti doc, maestro e allievo, entrambi sperimentatori e virtuosi: Giovanni Sollima (Folk Cello, 11 settembre). Si prosegue fino al 13 settembre.

Daniela Bonitatibus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA