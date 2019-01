MITICA Il traguardo cambia sempre il suo nome, tranne che in una gara. Ma la

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MITICAIl traguardo cambia sempre il suo nome, tranne che in una gara. Ma la Dakar, come disse il suo ideatore, non può essere una gara come le altre. E non lo è stata neppure quest'anno in Perù salutando nella capitale Lima la terza vittoria di Nasser Al-Attiyah e il primo trionfo della Toyota in 41 edizioni di una corsa nata nel 1978 per volontà del francese Thierry Sabine e che, se all'inizio partiva da Parigi per arrivare sulle coste dell'Africa, dal 2009 si è trasferita in Sudamerica senza mai cambiare il nome del suo traguardo...