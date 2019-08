Miss Italia, una sfilata nella spiaggia del Blue Moon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOSTRA DEL CINEMA(L.M.) Prima il passaggio sul red carpet della Mostra del cinema. Poi, il colpo di scena: 85 aspiranti Miss Italia 2019 saranno tutte sulla spiaggia del Blue Moon in costume da bagno a posare per un set fotografico. Succederà giovedì 28 al Lido, nel secondo giorno della kermesse cinematografia. E sarà una prima volta storica: Miss Italia alla Mostra del cinema di Venezia. E comincia a prendere forma la scaletta del pomeriggio: alle 15.30 la carovana di Miss Italia sarà sul red carpet del vecchio Palazzo del cinema in...