«Miss Italia è la mia cura ho combattuto il cancro»

LA CONFESSIONE

Miss Italia? «È la mia vita. Ed è stata la mia cura». Tre mesi dopo aver incoronato a Jesolo Carolina Stramare, Patrizia Mirigliani racconta il dramma che l'ha colpita. E la battaglia che ha ripreso a combattere. Quella contro il cancro. La sua forza? Il concorso ideato dallo scomparso padre Enzo e che quest'anno, di nuovo in diretta su Rai Uno, ha celebrato gli 80 anni. «Miss Italia - dice - è stata davvero la mia cura».

Tra poche ore, la notte di San Silvestro, la patròn renderà noto il nome della Prima Miss dell'Anno 2020, la ragazza che poi verrà ammessa direttamente alle selezioni finali di settembre prossimo per l'81esima edizione di Miss Italia. Edizione che si dice tornerà ancora in Rai. E sempre in Veneto. «Il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, ha confermato che fino a quando sarà alla guida della città continuerà a ospitare la finale - dice Patrizia Mirigliani - E questo ci fa molto piacere, l'ultima edizione su Rai Uno è stata un successo, è andata benissimo».

In attesa della primavera, quando entreranno nel vivo le selezioni delle aspiranti miss nei paesi e nelle località turistiche, la patròn ha deciso di raccontare la sua ultima lotta. «Sono tornata a lottare e ho vinto di nuovo - ha detto in un'intervista al settimanale Dipiù uscito ieri -. Anche se so che queste battaglie non hanno mai fine. Non ne ho parlato con nessuno fino ad oggi, però penso sia giunto il momento di farlo. Di raccontare la mia esperienza. Le mie lacrime. Il dolore e la gioia di ripartire. Perché il cancro si può vincere, anche quando torna. Proprio come è successo a me». Mirigliani ha raccontato di aver accompagnato la sorella a farsi visitare: aveva un nodulo al seno, la diagnosi è stata che bisognava intervenire subito. In quell'occasione anche Patrizia ha voluto sottoporsi ad accertamenti e dal medico ha avuto la stessa risposta data alla sorella: intervento. Ma non si è fatta operare subito, c'erano le finali del concorso da seguire: «Sapevo che quel maledetto era stato preso per tempo, ero serena. Lo dico a tutte le donne, sempre: tenetevi sotto controllo. Perché se viene scoperto nelle sue fasi più iniziali, il cancro può facilmente diventare un brutto ricordo. Nel mio caso, sono stata operata e non sono nemmeno stata chiamata a fare la chemioterapia».

Non è l'unica confessione. Anche se Miss Italia è la sua «vita», Patrizia Mirigliani non esclude in futuro («Spero il più lontano possibile») di cedere il testimone del concorso. «Mi piacerebbe che a portarlo avanti fosse ancora una donna. Perché penso che solo una donna, come ho fatto io, possa garantire il rispetto di altre donne. Mai uno scandalo. Mai una situazione fuori posto. Questa è Miss Italia».

L'ATTESA

Intanto si aspetta di conoscere Miss 365 - Prima Miss dell'Anno 2020. Tre le finaliste: due ragazze di Roma, Beatrice Scolletta, 24 anni, mamma di due figli, e Margot Truffa, 18 anni, e una di Mantova, Rebecca Puci, 22 anni. A sceglierle tra 170 candidate è stata una giuria di fotografi presieduta da Rino Barillari. Il verdetto martedì.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA