TEATRO

«Misericordia è una favola contemporanea. Racconta la fragilità delle donne, la loro disperata e sconfinata solitudine».

Così la drammaturga e regista siciliana Emma Dante racconta il suo nuovo spettacolo Misericordia in esclusiva regionale venerdì 6 marzo ore 21 al Teatro Palamostre di Udine per la Stagione Teatro Contatto, che riapre le attività dopo lo stop determinato dalle misure contro il coronavirus. Un segnale di speranza, così come è quello lanciato dallo spettacolo, nel quale l'umanità ha la meglio anche in una situazione di degrado. Misericordia, racconta la storia di tre prostitute - interpretate da Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi, presenze storiche della Compagnia Sud Costa Occidentale co produttrice dello spettacolo assieme a il Piccolo Teatro di Milano e al Teatro Biondo di Palermo - che vivono in un tugurio fatiscente con un ragazzo menomato e orfano, Arturo. «Questo spettacolo è stato un parto spiega Emma Dante in tutti i sensi. Nasce dal mio desiderio di raccontare la maternità, dopo che sono diventata madre, adottando un bimbo 4 anni fa. Volevo raccontare di una maternità non naturale, ma per questo non meno nobile, e di un bambino nato disgraziato, perché rifiutato. Da qui poi il lavoro si è evoluto sviluppando altri elementi».

Tra essi anche la violenza sulle donne. «La madre di Arturo viene massacrata di botte e muore dando alla luce un figlio menomato. Questo ci dice che da una società dove il maschio esercita una brutale prevaricazione nei confronti della donna - purtroppo ancora culturalmente tollerata - non può nascere niente di buono. Essa non può che generare una società malata, sbagliata per tutti. Quando una donna subisce violenza è tutto il corpo sociale a subirla. Per questo dovrebbero sentirsi coinvolti e attivarsi anche gli uomini. Quello femminile è un corpo sociale, un corpo che genera. Però c'è un segnale di speranza, perché questo figlio, così diverso, sarà comunque amato dalle altre tre donne, attraverso un grande atto di solidarietà e sorellanza».

Parliamo dunque di diversità, di emarginazione.

«Certo, il figlio è un diverso e loro stesse sono diverse, vivono ai margini, in una situazione di degrado, accentuata anche da una scenografia fatta essenzialmente di cose rotte o da buttare, che è poi lo specchio di come esse stesse vengono viste dalla società. Ciononostante restano umane. Con questo voglio comunicare l'importanza dell'accoglienza: verso un figlio, proprio o altrui, verso la diversità in tutte le sue forme». C'è però un messaggio di speranza.

SPERANZA

«Tra loro c'è amore, vivono bene insieme. Questo significa che nonostante il mondo esterno ci abbruttisca possiamo trovare dentro di noi la capacità di rimanere umani. Le persone che vivono in situazioni di degrado non sono spacciate, non dobbiamo darle per perdute, irrecuperabili, e dunque non vanno ghettizzate. Lo stesso mio modo di raccontare questa miseria è gioioso, non c'è pesantezza o commiserazione». Qual è la misericordia di cui parla il titolo? «È quella che provano queste donne, ma soprattutto quella che io chiedo al pubblico nei confronti dei personaggi in scena, simbolo di chi vive una vita disumana. Il pubblico è chiamato a uscire dalla propria rassicurante vita borghese, a guardare i diversi, gli emarginati (che spesso finge di non vedere), perché è lo sguardo, il saper e voler vedere, che veicola la misericordia».

DANZA

Emma Dante ha affidato il ruolo di Arturo a un danzatore. «C'è un grande lavoro sul corpo, ma non coreografico. Simone Zambelli danza la malattia con leggerezza, usa il corpo per parlare. Indossa un pannolino e figurativamente sembra un Cristo, ci troviamo quasi di fronte a un dipinto di carattere religioso. In quella casa, che è un ventre, egli rinasce e da burattino con chiaro rimando alla storia di Pinocchio diventa bambino. Mi sono ispirata al battito del cuore, che ho riprodotto con lo sferruzzare a maglia delle donne. Nel buio, attraverso il ticchettio si arriva alla nascita. Una immagine molto evocativa, che suggerisce come esse si sostituiscano alla madre morente per portare a termine il parto e dare la vita».

Clelia Delponte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA