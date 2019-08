Mirko il viandante tra le genti del Piave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOChi gli ha aperto la sua casa. Chi gli dà appuntamento per un caffè lungo il tragitto. Chi si prenota per compiere insieme un tratto di strada. In tantissimi, poi, si rammaricano di non abitare abbastanza vicino per poter far parte dell'iniziativa. A tutti, in cambio dell'ospitalità Mirko Artuso regalerà storie. L'attore e regista trevigiano, direttore artistico del Teatro del Pane di Villorba, è abituato per mestiere a viaggiare e far viaggiare con le parole e l'immaginazione, su un palcoscenico teatrale o sullo schermo...