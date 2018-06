CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mirko e Manolo sono due ragazzi un po' spaesati in un ambiente ostile. Una sera tornando a casa, in auto, si distraggono e investono un uomo, uccidendolo. Vengono presi dal panico e scappano. Scoprono successivamente che il morto è un pentito che collaborava con le forze dell'ordine: la situazione si ribalta completamente. Il capo clan, per ringraziarli del gesto occasionale, li recluta nella gang. Si spalancano possibilità inattese e soprattutto uscire da una vita grama, marginale, per diventare protagonisti della zona e avere un futuro...