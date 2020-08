Mirko Artuso

Siamo partiti dalla piazza di Mira Porte. Mi ha accompagnato l'amico e collega Diego Ribon. L'ultimo giorno di cammino è sempre difficile da affrontare perché nella testa si confondono sensazioni e ricordi, ma anche la tensione emotiva che permette di trovare le energie che ti servono per fare gli ultimi chilometri di cammino. Guardi indietro e cammini in avanti. Khalil Gibran scriveva: «Dicono che prima di entrare in mare. Il fiume tremi di paura. A guardare indietro tutto il cammino che ha percorso, i vertici, le montagne, il lungo e tortuoso cammino che ha aperto attraverso valli e paesaggi. E vede di fronte a sé un oceano così grande che a entrare in lui può solo sparire per sempre. Ma non c'è altro modo. Il fiume non può tornare indietro. Nessuno può tornare indietro. Tornare indietro è impossibile nell'esistenza. Il fiume deve accettare la sua natura e entrare nell'oceano. Solo entrando nell'oceano la paura diminuirà, perché solo allora il fiume saprà che non si tratta di scomparire nell'oceano ma di diventare oceano».

IL DIARIO

Camminare serve. Scrivere anche. Fermare i pensieri in ordine sparso, restituire le sensazioni e condividerle con chi ha già affrontato oppure affronterà un cammino simile a questo, è lo scopo di questo mio quotidiano diario che diventa memoria collettiva oltre a esperienza condivisa. Per questo ogni diario dovrebbe essere prima ancora di un semplice esercizio di memoria uno spazio con molte pagine vuote, perché vengano scritte, disegnate, macchiate di caffè o vino rosso e passate di mano in mano per essere testimonianza di molti altri cammini. Una scrittura collettiva che ci porterà tutti insieme a una narrazione diffusa che parte da idee anche parziali e confuse che ogni Canminante ha avuto. Il giusto pensiero si forma cammin facendo, discutendo, approfondendo, aggiustando.

Il disegno è questo e si è composto lentamente pensiero dopo pensiero, passo dopo passo. Crederci è facoltativo.

I RINGRAZIAMENTI

Sono arrivato alla fine del cammino e stavo per scrivere mio ma non è così perché non è stato solo mio, l'ho condiviso con tantissime persone che non smetterò mai di ringraziare. Ma non solo chi mi ha ospitato, ringrazio chi mi ha fermato per strada per dirmi quanto questa idea gli sia piaciuta, ringrazio chi mi ha scritto per incoraggiarmi o per vedermi anche solo per un caffè o per camminare pochi passi insieme. Il paesaggio che mi resta negli occhi e gli incontri che ho fatto strada facendo ho cercato di restituirli con questi racconti che ho scritto e con i video/racconti prodotti dall'agenzia Vulcano che abbiamo pubblicato su facebook (che vi invito a vedere) ma sono certo di una cosa: «Molte delle sensazioni provate non le posso dire con le parole». Ci ho provato, così come ho provato a camminare da Caldonazzo a Fusina per 136,3 chilometri e 216.578 passi. Auguro a tutti un cammino di ascolto interiore e di incontri straordinari senza mai perdersi d'animo come è successo a me. Grazie a tutti di cuore. Grazie anche al quotidiano Il Gazzettino che ha pubblicato tutti i giorni questo mio diario. Grazie a tutte le persone che mi hanno ospitato aprendo oltre alla casa anche il cuore.

