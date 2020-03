FRA RIPASSO & AMARONE

Si riparte? Ci si prova. E farlo con gusto è un modo per invogliare la gente a ricominciare ad uscire e frequentarsi senza timori. Gastronomia e vino sono da sempre un collante e un'attrattiva e dunque le tentazioni enogastronomiche sono le più attrattive per ricominciare e cercare di tornare alla normalità. Alcuni esempi? Il primo: questa sera, l'Azienda Vinicola Farina, prestigiosa cantina della Valpolicella, porterà i propri vini all'Horteria di Mirano (Ve) dove accompagneranno un menu che partirà dall'antipasto (Tartare di fassona, tuorlo marinato, spuma di parmigiano e briciole tostate di pane di segale), proseguirà con il primo piatto (Risotto mantecato alla robiola di Roccaverano con guancetta sfilacciata e cacao), seguito dal Capocollo di maiale, brodo di prosciutto, patate ratte al burro tartufato per concludersi con il dessert Cioccolato e lampone. I vini della serata saranno il Godot Blanc, il Nodo d'Amore, il Valpolicella Ripasso, l'Amarone e il Recioto. Costo, 50 euro.

PRESIDIO SLOW FOOD

Venerdì, alla Locanda Solagna di Vas (Bl), andrà in scena una cena dedicata ad uno dei più succulenti presidi Slow Food. Un piatto della tradizione veneta pre-industriale, quando erano ancora le stagioni a dettare la comparsa dei cibi in tavola. L'oca - assieme al maiale - costituiva, al tempo la preziosa riserva di grassi e proteine dei contadini, che d'invero altrimenti si cibavano quasi esclusivamente di cereali e di tanta polenta. Il menu (38 euro, vini compresi; info: 0439788019), prevede l'Entrèe di benvenuto, il Tiepido al foie gras, composta di pere e croccante di mais, il Cappello di pasta fresca ripieno d'oca in onto, broccolo fiolaro e cipollotto rosso, la Coda di rospo all' Onto, crema di topinambur e pancetta croccante, il Cioccolato avorio e fegato. I cibi saranno accompagnati dai vini della cantina Le Colture di Valdobbiadenee saranno raccontati dalla via voce del titolare, di Alberto Ruggeri.

FESTIVAL DEL BACCALA'

Pizzetta di Stoccafisso, Agnolotti Festival 2020, Stoccafisso alla n'duja: sono invece i tre piatti che il ristorante Al Callianino di Montecchia di Crosara (Vr), presenterà giovedì 5 marzo, nell'ambito del Festival Tiveneto del Baccalà, giunto ormai alla fase finale (costo 40 euro; info: 045/6176813). Lunedì prossimo, la kermesse farà poi tappa a Belluno e precisamente al ristorante La Fenice il cui menù è però ancora in fase di preparazione (info: 0437/380122). Gli ultimi tre appuntamenti con il Festival sono in programma al ristorante la Paterna di Giavera del Montello (Tv), il 12 marzo, a La Posa degli Agri di Polverara (Pd) il 20 marzo e alla Baita Mondeschein di Sappada (Ud) il prossimo 27 marzo. Il Gran Galà finale avrà luogo nella suggestiva ambientazione dell'isola veneziana di San Servolo il giorno 16 maggio 2020 alle ore 12.

