Mirano, Noale e Salzano piangono tre giovanissimi sportivi

MIRANO L'alba del 2018 è scandita da tragedie che lasciano attoniti. In un mese, tra gennaio e febbraio, si interrompe giovanissima la vita di tre sportivi: il 14 gennaio Andrea Comelato, cestista 21enne di Salzano, muore nel sonno nel letto di casa. Un mese dopo, nel giro di una settimana, è prima Noale, poi Mirano, a piangere due giovani promesse dello sport: il male si porta via Alessio Bertoldo, 14 anni, un futuro nel ciclismo e Francesco Beccarello, 16 anni, calciatore della Miranese. Il 9 marzo Mira osserva distaccata l'omicidio in...