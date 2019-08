CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MIRANOLavori di manutenzione in corso nelle scuole superiori di competenza della Città Metropolitana anche a Mirano, in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico.Al plesso scolastico Primo Levi si sta intervenendo per l'invarianza idraulica della Casa dell'energia, il laboratorio fiore all'occhiello dell'istituto tecnico, con una spesa di 128.794 euro, inseriti nell'ambito del progetto Secap e legato al programma interregionale Italia-Slovenia 2014-2020. Altri lavori di manutenzione straordinaria sono in corso nella cittadella scolastica di...