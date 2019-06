CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MIRANOCirca 700 firme per il Bosco del Parauro. Tante le adesioni raccolte negli ultimi due fine settimana dalle associazioni Italia Nostra, Legambiente, WWF e Valore Ambiente per chiedere al comune di impegnarsi concretamente per acquistare i terreni del Mariutto adiacenti al bosco, e per ampliare così l'area verde in ottica ambientale. La proposta di ampliamento - spiegano le 4 associazioni - è stata condivisa dai cittadini per i benefici ambientali che il bosco porta al territorio, per una risposta più coerente alla necessità di...